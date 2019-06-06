Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Ortak Oturumu'nda, B20'nin G20 ülkeleri hükümetlerine sunduğu politika tavsiyeleri ile "Ticaret ve Dijital Ekonomi Arasındaki Bağlantı" başlığı üzerinde tartışmalar gerçekleştirilecek.

Bakan Pekcan'ın katılacağı G20 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, "Uluslararası Ticaretteki Güncel Gelişmeler Üzerine G20 Diyaloğu", "Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyümeye Katkı Sağlayacak Ticaret ve Yatırımın Desteklenmesi", "Piyasa Temelli Yatırım Kararlarını Destekleyici Güçlü Bir İş Ortamının Yaratılması" ve "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Reformu, İkili ve Bölgesel Ticaret Anlaşmalarındaki Son Gelişmeler" konuları masaya yatırılacak.

Japonya'yla ikili görüşmeler, Kanada ile iş birliği anlaşması

Panellerin yanı sıra ikili görüşmeler de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu çerçevede, Pekcan'ın Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile ikili bir görüşme yapması ve görüşmede "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi" Kurucu Anlaşması'nın imzalanması planlanıyor.

Bakanlar Pekcan ve Varank'ın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile ikili bir görüşme yapması öngörülüyor.

Varank'ın ayrıca Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de görüşmesi bekleniyor.

Dijital zirve

Öte yandan Bakan Varank'ın katıldığı Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda "Bilginin ve Verinin Güvenli Akışı", "Yönetişim İnovasyonu", "İnsan Merkezli Yapay Zeka", "Dijitalleşme Bağlamında BM Kalkınma Hedefleri ve Kapsayıcılık", "Dijital Güvenlik" konuları ele alınacak.

Toplantı sonunda kabul edilecek deklarasyon ile G-20 bakanları, üye ülkelere politika tavsiyelerini ve vizyonlarını sunacak. Varank, toplantıda Türkiye'nin dijital atılımlarını, bu alandaki politika ve desteklerle geleceğe dönük projelerini anlatacak.

Ayrıca Varank'ın Japonya'nın bilim ve araştırma üslerinden olan Tsukuba'da önemli saha ziyaretleri ve ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

G20 liderleri 28 Haziran'da Osaka'da buluşacak

Dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderleri ve bakanları 28-29 Haziran'da, Japonya’nın Osaka kentinde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak etmesinin beklendiği G20 zirvesinde uluslararası toplumun karşı karşıya kaldığı meselelerin çözümüne yönelik görüşler masaya yatırılacak.

Geçen yıl Arjantin'de gerçekleşen G20 zirvesine ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, Rusya ile Ukrayna krizi ve gazeteci Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti damgasını vurmuştu.

Kaynak: AA