"Melek Yatırımcı", birçok ülkede "Business Angel" ve "Angel Investor" olarak anılıyor.

2013 yılında faaliyete alınan Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi (BKS) kapsamında, henüz başlangıç aşamasındaki bir iş fırsatına yatırım yapılıyor. Girişimin büyümesi ve gelişmesi amacıyla sermaye ve bilgi birikimi sağlayan "Melek Yatırımcılık" için lisans veriliyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, lisans sayısı 2013'te 155, 2014'te 120, 2015'te 69, 2016'da 68 ve 2017'de 33 oldu. Geçen yıl bu amaçla verilen lisans sayısı 26 olurken, bu yılın ilk 3 ayında 5 yatırımcı daha lisans aldı.

Bugüne kadar verilen Bireysel Katılım Sermayesi lisans sayısı ise 476 olarak kayıtlara geçti.

Başvuruların yüzde 80'i Marmara'dan

Lisans başvurularının yüzde 80'i Marmara Bölgesi'nden yapıldı. Marmara'yı yüzde 12 ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 6 ile Ege Bölgesi takip etti.

Verilen lisansların illere göre dağılımında ise yüzde 76 ile İstanbul başı çekti. Bu ili yüzde 8 ile Ankara ve yüzde 5 ile İzmir izledi.

Melek yatırımcılar niteliklerine göre değerlendirildiğinde, 159 yatırımcının tecrübeli, 183 yatırımcının servet sahibi, 134 yatırımcının da yüksek gelirli olduğu görüldü.

Yatırımcıların 35'i doktoralı

Eğitim durumuna göre bakıldığında, yatırımcıların 35'inin doktoralı, 426'sının lisans ve yüksek lisans eğitimi gördüğü, 13'ünün ise lise mezunu olduğu belirlendi. İki ilköğretim mezununun melek yatırımcı lisansı alması da dikkat çekti.

Lisans sahiplerinin yüzde 48'i istatistik, matematik, mühendislik, mimarlık ve doktorluk gibi sayısal-fen bilimleri alanlarında mesleğe sahipken, yüzde 41'i işletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve avukatlık gibi sosyal bilimler alanında faaliyet gösteriyor.

Melek yatırımcıların ağırlıklı yaş ortalaması 35 ile 55 arasında değişirken, 20 ve 25 yaş arasında 2, 65 ve 75 yaş arasında ise 15 melek yatırımcı bulunuyor.

Yatırım başvurusu tutarı 11 milyon 889 bin 206 lira

Yatırımcıların bu alana yönelmesinin nedeni yüzde 44 ile büyüme potansiyeli ve yüksek getiri olurken, bu gerekçeyi yüzde 24 ile maddi ve manevi destekte bulunma imkanı izledi.

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi üzerinden ilk yatırım 2013 yılında gerçekleştirilirken, bugüne kadar yapılan yatırımlarda bireysel katılım yatırımcıları yüzde 10 hisse bedeli için ortalama 78 bin 370 lira sermaye aktardı.

Ayrıca, 31 Mart itibarıyla sistemdeki toplam yatırım başvurusu tutarı 11 milyon 889 bin 206 lirayı buldu, 11 milyon 739 bin 206 lira yatırım başvurusu başarıyla sonuçlandırıldı.

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 91'i çalışan sayısına göre mikro işletme sayılırken, geri kalanı küçük işletme kategorisinde yer aldı.

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 48'ini yazılım ve uygulama-geliştirme, yüzde 17'sini e-ticaret, yüzde 9'unu bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, yüzde 9'unu veri tabanı faaliyetleri oluşturdu.

Destek verilen yatırımcıların yüzde 59'unun profesyonel beyaz yakalı, yüzde 32'sinin girişimci ve yüzde 9'unun serbest meslek sahibi olduğu görüldü.

Kaynak: AA