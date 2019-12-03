Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerin savcılık ifadesi tamamlandı. Zanlılar, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Barholomeos'un evinin yanı sıra sunucu Esra Erol'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin daha evinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

Bartholomeos'un evini soymaya çalıştılar

Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine 14 Kasım'da hırsızlık amacıyla giren şüpheliler, hizmetlinin durumu fark etmesi üzerine kaçmış, polis ekipleri şüphelilerinin kullandığı aracı Kartal'da tespit etmişti.

Bölgedeki bir evden çıkan maskeli şüpheliler, bindikleri araçla kaçmaya çalışırken, kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerinin araçlarına çarpmıştı. Bu sırada silah teşhirinde bulunan şüphelilerden biri tabancayla vurularak hafif yaralı şekilde yakalanmış, polis ekiplerinin lastiklerine ateş açıp durdurduğu araçtaki 4 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Ayrıca 3 polis memuru hafif yaralanmış, 3 ekip otosu zarar görmüştü.

Şüphelilerden bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bir kısmının da çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA