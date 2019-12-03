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Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı03 Aralık 2019 Salı 21:23 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 21:24
Van'ın Özalp ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Veysel Kara yönetimindeki 36 FS 629 plakalı otomobil, Sugeçerler Mahallesi Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 HC 167 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobil ve traktördeki 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Kara, Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Van trafik Kazası özalp