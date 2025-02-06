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Türkiye
AA 06.02.2025 13:52

Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Aksaray'da, emniyet şeridine çekilen minibüsün patlayan lastiğini değiştirmek isteyenlere otomobil çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Niğde-Ankara otoyolunun 157'nci kilometresinde meydana geldi. Mardin'den İstanbul'a minibüsü ile giden Ahmet Deniz (28), lastik patlayınca aracını emniyet şeridine park etti.

Deniz, ardından işaretleme yaparak lastik değiştirmek istedi. Bu sırada Ahmet Deniz ile kendisine yardım eden yakınlarına ve minibüse, Suriye uyruklu Ahmet Raouk (46) yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada Ahmet Deniz'in kardeşi İrem Deniz (20) ile sürücü Ahmet Raouk hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Deniz, akrabaları Murat Deniz (26), Bahar Deniz (22), İryal Deniz (53), Aryanur Deniz (6) İlknur Deniz (8) ve Miraç Deniz (1) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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