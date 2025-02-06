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Türkiye
AA 06.02.2025 13:29

Antalya'da 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi

Antalya'da bir iş yerinde 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Antalya'da 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçunu işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı.

4 şüpheli tutuklandı

Çalışma kapsamında gayrimenkul danışmanlık ofisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada, 4 varil içinde toplam 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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