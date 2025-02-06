Antalya'da 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçunu işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı.

4 şüpheli tutuklandı

Çalışma kapsamında gayrimenkul danışmanlık ofisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada, 4 varil içinde toplam 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.