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Türkiye
AA 29.05.2023 13:27

Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde yeniden ayağa kaldırılan 26 metre uzunluğundaki 2 bin yıllık Patara Deniz Feneri'nin son basamağı yerine yerleştirildi.

Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara yılı ilan etmesinin ardından Patara Antik Kenti'ndeki deniz fenerinin ışığının yüzyıllar sonra yeniden yanması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın, sosyal medya hesabından deniz fenerinin son durumu paylaşıldı.

Paylaşımda, "Işık ülkesinde 600 yıl sonra yeniden. Yüzde 85'i tamamlandı. 21 metredeyiz. Patara Deniz Feneri" sözlerine yer verildi.


 

Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fenerin son basamağı olan 67'ncisinin yerleştirildiğini, basamakların üstüne kemerli bölümün taban taşlarının geleceğini belirtti.

Roma'nın en tanınan imparatorlarından Neron tarafından 64 yılında inşa ettirilen Patara Deniz Feneri'nin 1481'de Rodos depreminde sarsıntının etkisi ve oluşan tsunamiyle yıkıldığı tahmin ediliyor.

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