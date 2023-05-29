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Türkiye
AA 29.05.2023 13:03

Koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu sahil temizlendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu Uzunkum Tabiat Parkı sahilinde temizlik yapıldı. Programda belirlenen 100 metrelik alanda 26 çöp poşeti ve 1273 parça atık toplandı.

Koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu sahil temizlendi
[Fotograf: AA]

Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı (MLV) kapsamında Kandıra'nın koruma altındaki kum zambaklarına ev sahipliği yapan sahilde kıyı temizliği gerçekleştirildi.

"Deniz Çöpleri İzleme Programı" doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen temizliğe, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğal ve Su Sporları Kulübü, Kefken İlköğretim Okulu öğrencileri, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı mavi takım ve Kandıra Belediyesi temizlik işleri personelleri katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Deniz çöplerine karşı farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlik, öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Programda belirlenen 100 metrelik alanda 26 çöp poşeti ve 1273 parça atık toplandı. Toplanan atıklar MLV kapsamında karakterizasyon çalışması yapılarak sergilendi.

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