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Türkiye
İHA 29.05.2023 12:05

Denizli'de yangın: 2 ev ve 1 ahır küle döndü, 30 hayvan telef oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Alevler daha sonra yandaki ev ve ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi, 30 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Denizli'de yangın: 2 ev ve 1 ahır küle döndü, 30 hayvan telef oldu

Kocayaka Mahallesinde yaşayan Hasan Çilimli’nin evinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

İlk müdahaleyi komşu ve köylünün yaptığı yangın kontrolden çıkarak yan tarafta bulunan ev ve ahıra sıçradı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Elektrik kontağından çıktığı iddia edildi

Soğutma çalışmalarının ardında yapılan ilk tespitte evler kullanılmaz hale gelirken ahırda bulunan 30 koyunun telef olduğu belirlendi.

Yangın ile ilgili olarak inceleme başlatılırken yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı iddia edildi.

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