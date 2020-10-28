Diyarbakır'ın Yaşar Kemal Caddesi üzerindeki dönercide çalışan genç, sipariş teslim etmek için bir pasaja girdi.

Siparişi teslim eden kişi daha sonra zıplayarak pasajın merdivenlerinden çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. Çarpma sonucu ikisi de yere düştü.

Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.