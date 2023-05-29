Parti seçmenlerini taşıyan otobüs tıra çarptı: 28 yaralı

AK Partili seçmenleri taşıyan Salih Karahan yönetimindeki otobüs, Sapanca Yanık mevkii İstanbul istikametinde, Evren Bulut idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 28 kişiden 22'si Kocaeli Şehir Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli Üniversite Hastanesi'ne, 6'sı da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Karahan'ın tedavisi sürüyor.

Durumu iyi olan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.