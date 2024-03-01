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Türkiye
DHA 01.03.2024 13:21

Parmağını çapa makinasına kaptıran kişi ambulansı helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Bartın’da bahçede çalışırken çapa makinesine kaptırdığı parmağı kopan Tahir Demirci ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

Parmağını çapa makinasına kaptıran kişi ambulansı helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Bartın'da bahçede toprağı işleyen Tahir Demirci, dalgınlık sonucu sol elinin bir parmağını çapa makinesine kaptırdı. Parmağın koptuğunu gören ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, burada ilk müdahalesi yapılan Demirci’nin Ankara’ya sevk edilmesine karar verildi.

Demirci için Sağlık Bakanlığı’ndan hava ambulansı talep edildi. Karayolları 156'ncı Şube Şefliği bahçesine inen hava ambulansı Demirci’yi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Tahir Demirci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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