Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı

Milas-Ören kara yolu Beçin mevkisinde, U.Ü.'nün kullandığı havalimanına işçi taşıyan minibüs ile H.A. idaresindeki içinde termik santrale giden personelin bulunduğu minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle U.Ü.'nun kullandığı minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 28 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor
Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kaza bölgesine 7 ambulans ile 21 sağlık ekibinin görevlendirildiği belirtildi.
Kazada 28 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.