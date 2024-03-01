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Türkiye
AA 01.03.2024 13:13

Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

Milas-Ören kara yolu Beçin mevkisinde, U.Ü.'nün kullandığı havalimanına işçi taşıyan minibüs ile H.A. idaresindeki içinde termik santrale giden personelin bulunduğu minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle U.Ü.'nun kullandığı minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 28 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor 

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kaza bölgesine 7 ambulans ile 21 sağlık ekibinin görevlendirildiği belirtildi.

Kazada 28 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

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