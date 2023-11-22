Palandöken’de kar kalınlığı 56 santimetreyi buldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin edildiğini açıkladı.

Dün gece yapılan sıcaklık ölçümlerinde termometreler Erzurum Ovası’nda -15, Erzurum şehir merkezinde -9, Tekman ilçesinde -14,4, Aşkale ilçesinde -14,2 ve Çat ilçesinde -14’ü gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde kar kalınlığı 56 santimetreyi buldu.