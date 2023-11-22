4 kentte yoğun kar 165 yolu ulaşıma kapattı

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 138 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kars

Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun tipinin yaşandığı yüksek rakımlı köylerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.

Rize

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu Çamlıhemşin'de 6, Çayeli'nde 2, Güneysu'da 1 ve İkizdere'de 10 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 15 personeli, söz konusu yolların açılması için 11 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Çamlıhemşin'in yüksek rakımlı mahallelerinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışıyor.