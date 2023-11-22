Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.11.2023 10:55

4 kentte yoğun kar 165 yolu ulaşıma kapattı

Doğu Anadolu sonbaharda da kışı yaşıyor. Erzurum, Ardahan, Kars ve Rize'de kar ve tipi nedeniyle 165 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

4 kentte yoğun kar 165 yolu ulaşıma kapattı

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 138 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kars

Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun tipinin yaşandığı yüksek rakımlı köylerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.

Rize

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu Çamlıhemşin'de 6, Çayeli'nde 2, Güneysu'da 1 ve İkizdere'de 10 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 15 personeli, söz konusu yolların açılması için 11 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Çamlıhemşin'in yüksek rakımlı mahallelerinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışıyor.

ETİKETLER
Ardahan Erzurum Kar Yağışı Kars Ulaşım
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
İş gücü girdi endeksleri arttı
11:59
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
11:56
9 yılda e-ihaleyle ekonomiye 5,7 milyar lira kazandırıldı
11:59
Celal Hoca'nın imam hatip modeli 22 ülkede meyve veriyor
11:53
Petrol fiyatlarının yönünü Suudi Arabistan belirleyecek
11:47
Diyarbakır'da 111 kilo uyuşturucu yakalandı
Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı
Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı
FOTO FOKUS
İsrail sivillere saldırdı sonra da ambulansın etrafını bombaladı
İsrail sivillere saldırdı sonra da ambulansın etrafını bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ