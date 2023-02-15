İstanbul'da yaşayan Özbekistanlı Abdukarim Mirzayev, Kastamonu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor.

Ayı zamanda Youtube üzerinden yayın yapan Mirzayev, deprem felaketi yaşandığında o acıyı hissederek, yaptığı yayınlarla tam 350 bin dolar para topladı.

Olaydan sonra çok üzüldüklerini belirten Mirzayev, "Bir Özbek şairi Özbekistan'dan depremzedelere bir merhem olarak şiir göndermiş, 'Biz biriz, derdiniz bizim de derdimiz.' O afet zamanında biz Özbek milleti olarak sizin yanınızdayız anlamında bir şiirdi, biz onu Türkçeye çevirdik." dedi.

"Afet burada değil de orada olmuş gibi etkilendiler"

O şiiri okuyarak Youtube'dan günlerce yayın yapan Mirzayev, "Kendi Youtube kanalımdan yardıma davet ettim. Özbekistan'da o kadar çok izlendi ki bu afet burada değil de orada olmuş gibi etkilendiler" diye konuştu.

Topladığı bağışın çoğu Özbekistan'dan gelen Mirzayev, paranın hepsini, afetzedelere gıda ve yakacak malzemesi almak için harcıyor.

Mizayev, şunları söyledi:

"Benim için ha Özbekistan ha Türkiye. Bir şiir vardı, 'boynu bükük bir garibim…" Evet, insanlar bugün boynu bükülmüş olabilir, garip durumda da olabilir ama millet olarak öyle olmaz. Her zaman Türk milletinin bir duruşu, bir remzi olmuştur. İyi bir duruşun remzi olmuştur. Tarihte de öyle, bugün de öyle, Müslüman toplumlar arasında da öyle, dünyada da öyle. Afet zamanında da ben onu kaybetmeyeceğine inanıyorum."

Mirzayev, yayınlarında AFAD'ın hesap numaralarını da paylaştı. Oraya kendisi aracılığıyla yapılan bağışın miktarını ise bilmiyor.

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Volkan Yazıcı