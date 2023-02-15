Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle merkez ve Fındıklı'da 1'er, Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 7 ve İkizdere'de 15 olmak üzere toplam 27 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 8 personeli, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda, yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon

Trabzon'da da kar yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle Araklı'da 2, Köprübaşı'nda 2, Hayrat'ta 3, Çaykara'da 6 ve Tonya'da 16 olmak üzere toplam 29 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor.

Giresun

Giresun'da kar dolayısıyla 236 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 1, Çanakçı'da 2, Dereli'de 15, Doğankent'te 2, Espiye'de 9, Eynesil'de 6, Görele'de 9, Keşap'ta 3, Tirebolu'da 10 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 66 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrası, Ardanuç'ta 9, merkezde 5, Arhavi'de 5, Borçka'da 15, Murgul'da 2, Şavşat'ta 8, Yusufeli'nde 7 olmak üzere 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 3 gün önce yağan ilk karın ardından kapanan 176 köy yolundan 125'ini açan İl Özel İdaresi ekipleri, kalan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Artvin-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Sahara geçidinde aralıklarla tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 1 metreyi geçti.