Oyuncu Sefa Zengin trafik kazasında yaralandı

Oyuncu Sefa Zengin eşi Figen ve 8 yaşındaki kızları İlayda ile birlikte tatilini geçirdiği Muğla Datça'dan Namık Mersin'in kullandığı 48 T 5046 plakalı ticari taksi ile İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

İzmir Bornova'da ilerleyen Mersin'in kullandığı taksi, Cengizhan Caddesi kesişimindeki ışıklı kavşakta E.A idaresindeki 64 AY 360 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Oyuncu Zengin ve kızının sağlık durumu iyi

Sürücülerin yaralanmadığı kazada, Sefa Zengin ile birlikte eşi Figen ve yaşındaki kızı İlayda yaralandı. Yaralılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sefa Zengin ile kızı İlayda'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı, eşi Figen Zengin'in ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Bornova Polis Merkezi Amirliğine götürülen her iki sürücü de ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: AA