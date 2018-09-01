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TEM Otoyolu'nda 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

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TEM Otoyolunda 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Kocaeli İzmit'te TEM Otoyolu Şirıntepe Viyadüğü İstanbul istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 GS 0859 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Arkadan gelen 3 araç daha duramayarak kaza sebebi ile yavaşlayan araçlara çarptı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Kocaeli, TEM otoyolu, zincirleme trafik kazası
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