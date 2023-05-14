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Türkiye
DHA 14.05.2023 16:37

Oy kullanmak için Hatay'a dönenler duygusal anlar yaşadı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Hatay'a dönen bazı depremzedeler, sandık başında karşılaştıkları yakınları ile hasret giderip duygusal anlar yaşadı.

Oy kullanmak için Hatay'a dönenler duygusal anlar yaşadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, okul bahçelerine kurulan konteynerlerde sürüyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kente dönen depremzedeler, sandık başında yakınları ile hasret giderdi.

Duygusal anlar yaşayan seçmenler, daha sonra Hatay sokaklarını gezdi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

'Buruk bir mutluluk yaşıyoruz'

Deprem felaketinin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yakınlarının yanına giden Nahide Bayram, "Oy kullanmak için geldik. Arkadaşlarımı, komşularımı gördüm. Birbirimizi çok özlemişiz. Çok güzel bir duygu ancak acımız var. Yapacak bir şey yok, düzeleceğiz" dedi.

Mersin'den kente dönen Sevinç Yıldırım ise "Komşularım geldi, görünce duygulandım. Mahallemize geri dönemedik. Şu anda sevinç gözyaşları döküyorum. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu.

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