Adana'dan Mersin istikametine giden ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 H 2903 plakalı otomobil ile 27 YG 542 ve 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir dinlenme tesisi yakınında zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada 14 kişi yaralanırken, bu rakamın daha da artmasından endişe duyuluyor.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu gözlendi.

Kaynak: AA