Akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde, Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül sokakta bulunan aparatmanın zemin katını su bastı. Binanın alt katında yaşayan Anne Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman yükselen sel suları nedeniyle bulundukları dairede mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Şehit Cüneyt Bursa Polis Merkez Amirliğinde görevli polis memurları dairenin kapısını kırarak boğulmak üzere olan anne ve kızını kurtardı.

Yükselen suların arasından kurtarılan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber