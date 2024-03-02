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Türkiye
İHA 02.03.2024 02:37

Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı

Zonguldak Kozlu ilçesinde otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Gece saatlerinde Kozlu ilçesindeki kavşakta meydana gelen kazada Mustafa K. yönetimindeki otomobil, ışıklı kavşaktan çıktığı esnada Kozlu-Ereğli istikametine giden Pusat Ö. yönetimindeki pikap araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle pikap, 30 metre savrulup demir korkuluklara çarparak devrildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikaptan kopan parçalar otomobil galerisinin camını kırdı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa K, pikap sürücüsü Pusat Ö. ve araç içerisinde bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaralıları araçlardan çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yolda temizleme çalışması başlattı. 

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