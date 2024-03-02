Açık 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 02.03.2024 01:04

Antalya Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının bugün yapılacağını açıkladı.

Antalya Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metrekare arazi üzerine inşa edilen 1500 yataklı Antalya Şehir Hastanesi, kentteki en büyük sağlık yatırımı. 

4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.

Bünyesinde Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi, Genel Hastane var. Hastanenin sağlık turizminde de yeri büyük olacak.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği şehir hastanelerimizin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor"

ETİKETLER
Antalya Şehir Hastaneleri Fahrettin Koca
Sıradaki Haber
İzmir açıklarındaki 67'si çocuk 145 göçmen karaya çıkartıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:39
Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı
01:33
Çanakkale açıklarında 14’ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı
01:39
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
00:59
İzmir açıklarındaki 67'si çocuk 145 göçmen karaya çıkartıldı
00:51
Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
00:48
4 ilin emniyet müdürü değişti
3. Antalya Diplomasi Forumu
3. Antalya Diplomasi Forumu
FOTO FOKUS
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ