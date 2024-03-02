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Türkiye
AA 02.03.2024 00:09

Ehliyetsiz sürücü kaçarken polisi yaraladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

Ehliyetsiz sürücü kaçarken polisi yaraladı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nenehatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi'ndeki okulun önünde uygulama yaparken durumundan şüphelendikleri plakası öğrenilemeyen 17 yaşındaki M.E.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Polis memuru Samet Y'nin kontrol etmek istediği otomobilin sürücüsünün aracı hareket ettirmesi üzerine yere düşen polis memuru yaralandı.

Çağrılan sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Dur" ihtarına uymayıp aracıyla olay yerinden kaçan ve ehliyeti bulunmayan M.E.Ç. ise polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap da hastaneye giderek Samet Y'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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