Diyarbakır'da 8 kişi köpeklerin saldırısına uğradı

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 26 Şubat'ta ilçenin farklı noktalarında farklı saatlerde 8 kişi sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kolları ile bacaklarından yaralanan kişiler, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralanan 8 kişiden Mehmet Karçi, iş yerinin önünde çalışırken yanına yaklaşan sahipsiz bir köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralandığını söyledi.

Hastaneye gittiğinde aynı gün 7 kişinin daha Yenişehir'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını öğrendiğini ifade eden Karçi, "İş yerimin önünde kaynak yapıyordum. Bir köpek yanıma yaklaştı ve kolumu ısırdı. Hastanede benim dışımda 7 kişinin daha köpeklerin saldırısına uğradığını öğrendim. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince söz konusu sahipsiz köpeklerin bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.