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Türkiye
TRT Haber 01.03.2024 17:17

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

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