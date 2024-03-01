Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 17.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-01
Saat:17:09:54 TSİ
Enlem:37.29083 N
Boylam:37.13889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/vIghrRV1VT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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