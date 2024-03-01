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Türkiye
AA 01.03.2024 16:22

Kamuyu 4,2 milyon lira zarara uğratan 6 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen "Cımbız-2" operasyonunda kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kamuyu 4,2 milyon lira zarara uğratan 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları konusunda çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, gençlerin iş gücüne kazandırılması, nitelikli iş gücünün artırılması ile eğitim sistemi ve çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çeşitli programlar ve projelerin suistimal edilerek kentte bulunan bazı şirketlerin kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi.

Yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri ve kamu zararına yol açtıkları tespit edilen 5 şirketin işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin bir dönem içerisinde ilde yaklaşık 4 milyon 200 bin lira kamu zararına sebebiyet verdikleri belirlendi.

Kamu zararının belirlenmesi amacıyla titizlikle incelenen hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu neticesinde tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak "Cımbız-2" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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