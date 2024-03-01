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Türkiye
AA 01.03.2024 16:16

Diyarbakır'da çalınan 1 milyonluk fiber optik kablolar kuyuda bulundu

Diyarbakır'da çalınan kabloları eski su kuyusunda saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da çalınan 1 milyonluk fiber optik kablolar kuyuda bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat'ta Silvan ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'nde elektrik kablolarının çalındığına dair ihbar aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma sonucu, hırsızlık yapılan bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide eski su kuyusuna gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon lira olan fiber optik kablo ele geçirildi.

Malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli Y.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Diyarbakır Fiber Kablo Hırsızlık
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