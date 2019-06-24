D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde dün akşam saatlerinde yaklaşık 10 motosikletin bulunduğu grup konvoy halinde ilerliyordu.

Kadıköy istikametine ilerleyen gruptaki Berkcan Karabulut'un kullandığı 34 FV 2892 plakalı motosiklete 34 RB 590 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobil, aynı gruptan 34 KK 833 plakalı motosiklete çarptıktan sonra bariyere vurarak durabildi.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücü Berkcan Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer motosikletteki İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz kazada ağır yaralandı. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 sürücü yaralandı

Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik oluşurken otomobil ve motosikletler çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasından ardından Berkcan Karabulut'un cansız bedeni cenaze aracına konularak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İsmi henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ise Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA