Otoyolda, Çeşme'den İzmir yönüne giden 2 otomobilin sürücüleri, dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı.

Taraflardan biri sağ şeritte ilerlediği sırada, otomobilinin direksiyonunu tartıştığı sürücünün bulunduğu orta şeride doğru kırdı. Orta şeritte ilerleyen sürücü de tartıştığı kişinin kendisine çarpmasını önlemek için direksiyonu sol şeride kırınca, arkasından gelen otomobille çarpıştı.

Kazada ölen, yaralanan olmazken, o anlar bir başka araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA