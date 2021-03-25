Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobilde yüksek sesli müziğe 288 lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'de aracına yerleştirdiği kolonlarla yüksek sesle müzik yayını yapan bir kişiye 288 lira ceza yazıldı.
Keşan'da aracına yerleştirdiği çok sayıda kolonla yüksek sesle müzik yayını yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ş.K. takibe alındı.
Ş.K.'nin aracı, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde, polis ekiplerince durduruldu.
Sürücüye 288 lira ceza uygulandı. Ruhsata aykırı değişiklikler yapıldığı ve sigortasız olduğu ortaya çıkan araç otoparka çekildi.
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