Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Aracı, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
90 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Aracı, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.
Aracı için İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camii'nde tören düzenlendi.
Törene, kent protokolü, İskenderun Gazi Derneği Başkanı Neşet Turhan, ailesi ve yakınları katıldı.
Kore gazisi Aracı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Çankaya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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