Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 zanlı tutuklandı.
Terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye düzenlenen, Şanlıurfa ve İstanbul'daki operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü savcılık sorgusunun ardından, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi
Şanlıurfa ve İstanbul'da 18 Mart'taki operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada 1 tabanca, 150 mermi, av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
Terör örgütü içerisinde kırsal alanda eğitim alarak ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin sosyal medya hesaplarından propaganda yaptıkları belirlenmişti.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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