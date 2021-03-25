Terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye düzenlenen, Şanlıurfa ve İstanbul'daki operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü savcılık sorgusunun ardından, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi

Şanlıurfa ve İstanbul'da 18 Mart'taki operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada 1 tabanca, 150 mermi, av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Terör örgütü içerisinde kırsal alanda eğitim alarak ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin sosyal medya hesaplarından propaganda yaptıkları belirlenmişti.