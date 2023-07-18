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Türkiye
DHA 18.07.2023 19:11

Otomobilde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevler yol kenarındaki ormana sıçramadan yangını söndürdü.

Otomobilde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bodrum-Gündoğan kara yolu Torba istikametinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil belirlenemeyen nedenle alev aldı. Araçtakiler durumu fark edip durdurdukları otomobilden indi.

Yangına ilk müdahale, bölgeye yakın olan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Torba Demir Yangın İlk Müdahale Noktası'nda konuşlu ilk müdahale aracı ve arazözle yapıldı.

Otomobilde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle ormana sıçramadan söndürülen yangında, otomobil tamamen yandı.

Olay sebebiyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, yanan aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle yeniden açıldı.

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