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Türkiye
AA 18.07.2023 17:27

Bursa'da tonlarca çöpün bulunduğu evde temizleme çalışması başlatıldı

Bursa'da, çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettiği evde, tonlarca çöp olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da tonlarca çöpün bulunduğu evde temizleme çalışması başlatıldı
[Fotograf: AA]

Fatih Mahallesi 2. Karahan Sokak'taki 3 katlı bir binadan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Osmangazi Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, İsmet D'ye ait 3 katlı binanın girişinden çatısına kadar tüm katlarının çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Bursa'da tonlarca çöpün bulunduğu evde temizleme çalışması başlatıldı

Evin temizlenmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, 4 kamyon çöpü binadan çıkardı.

Binadaki temizleme işlemlerinin birkaç gün süreceği belirtilirken, en az 10 kamyon daha çöpün evden çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Bursa'da tonlarca çöpün bulunduğu evde temizleme çalışması başlatıldı

Binanın, çöpten arındırıldıktan sonra belediye ekiplerince ilaçlanacağı öğrenildi.

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