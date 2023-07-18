Bursa'da tonlarca çöpün bulunduğu evde temizleme çalışması başlatıldı

Fatih Mahallesi 2. Karahan Sokak'taki 3 katlı bir binadan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Osmangazi Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, İsmet D'ye ait 3 katlı binanın girişinden çatısına kadar tüm katlarının çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Evin temizlenmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, 4 kamyon çöpü binadan çıkardı.

Binadaki temizleme işlemlerinin birkaç gün süreceği belirtilirken, en az 10 kamyon daha çöpün evden çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Binanın, çöpten arındırıldıktan sonra belediye ekiplerince ilaçlanacağı öğrenildi.