Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilde 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da emniyet ekiplerinin durdurduğu araçta 7 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede valizde 7 kilo 450 gram esrar bulundu.
Bunun üzerine otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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