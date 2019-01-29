Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobille İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Kütahya-Tavşanlı kara yolundaki polis noktasında durdurdukları araçta arama yapan ekipler, tampon kısmına tellerle bağlanarak gizlenmiş yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Otomobilde bulunan ve daha önce de aynı suçtan kayıtları olduğu öğrenilen Mehmet Çağlar Keserovalı ve H.G. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çağlar Keserovalı tutuklandı. H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA