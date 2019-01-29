Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Tünel işletmesi kalite standartları kapsamında geliştirilecek çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Tünelden çift yönlü olarak gece saat 00.01 ile 05.00 arasında araç geçişi yapılmayacak.

Kaynak: İHA