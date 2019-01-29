Türkiye
Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak
29 Ocak 2019 Salı 17:05 - Son Güncelleme 29 Ocak 2019 Salı 17:05
Avrasya Tüneli, 31 Ocak-1 Şubat'ta tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle saat 00.01 ile 05.00 arası iki yönlü trafiğe kapatılacak.
Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Tünel işletmesi kalite standartları kapsamında geliştirilecek çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak.
Tünelden çift yönlü olarak gece saat 00.01 ile 05.00 arasında araç geçişi yapılmayacak.
Kaynak: İHA
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