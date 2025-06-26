Otomobil takla attı: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Polis Meslek Okulu yanındaki kavşakta meydana geldi.

Emre Bilkay idaresindeki otomobil, yola giriş yapmak isteyen Turgut Kaya yönetimindeki otomobil ile çarpıştıktan sonra savrularak karşı yönden gelen Seda Bahadır Ketenci'nin idaresindekicip ile çarpıştı.

Kazada parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Emre Bilkay ile yanında bulunan Levent Apaydın ve Sevgi Apaydın ağır yaralanırken, cip sürücüsü Seda Bahadır Ketenci ise hafif şekilde yaralandı.

Kazada otomobil iparçalanarak hurdaya döndü

Ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, cip sürücüsü ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.