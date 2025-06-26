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Türkiye
AA 26.06.2025 11:08

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı deniz safhasının ardından sona erdi

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 2025, deniz safhasının ardından başarıyla tamamlandı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı deniz safhasının ardından sona erdi
[Fotograf: AA]

Sancak gemisi TCSG Yaşam arama kurtarma gemisinin Gazimağusa Limanı'ndan ayrılmasıyla tatbikatın deniz safhası başladı.

Geminin tatbikat bölgesine ulaşmasıyla senaryo gereği planlanan arama kurtarma faaliyetine geçildi.

Senaryo kapsamında, KKTC kara suları dışında ve Türk arama kurtarma bölgesinde, içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu arama kurtarma harekatı icra edildi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı deniz safhasının ardından sona erdi

Gemilerden gelen tehlike sinyali sonrasında Türkiye ve KKTC arama kurtarma teşkilatları harekete geçti. Ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait CN 235 tipi arama kurtarma uçağı, kazazedelerin yerinin tespiti için bölgede keşif uçuşu yaptı.

Kazazedelerin bir kısmının tespit edilmesi üzerine helikopterlerdeki arama kurtarma personeli denizdeki bazı kazazedeleri, "quick strop" yöntemi ve yüzer sedye kullanarak kurtarırken, yaralılar da sağlık kontrolü için helikopterle TCSG Dost'a sevk edildi.

Denizde kalan diğer kazazedeler için uçaktan içinde lastik botun da bulunduğu arama kurtarma kiti atıldı. Kazazedeler daha sonra TCSG Dost'a ait hızlı kurtarma botları vasıtasıyla kurtarıldı ve TCSG Dost'a nakledildi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı deniz safhasının ardından sona erdi

Daha sonra Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma uçağı tarafından bin fit yükseklikten kazazedelerin bulunduğu bölgeye kurtarma botu bırakıldı ve uçak 5 bin fit yüksekliğe çıkarak arama kurtarma timini bölgeye bıraktı.

Arama kurtarma timi, paraşüt atlayışı yaparak yaralıları kurtarmak için denize indi. Daha sonra kazazedeler sahil güvenlik botu tarafından kurtarma platformu ve gemi manevrasıyla kurtarıldı.

Denizdeki diğer kazazedeler de TCSG Dost, helikopterler ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma personelince kurtarılarak hastaneye götürülmek üzere Gazimağusa Limanı'na sevk edildi.

Kaza sonrası kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu kuru yük gemisine sahil güvenlik botları tarafından durması için uyarı anonsları ve önleme manevraları yapıldı.

Önleme ve durdurma manevralarına cevap vermeyen kuru yük gemisini zapt etmek ve üzerindeki düzensiz göçmenleri tahliye etmek amacıyla Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi tarafından gemiye harekat düzenlendi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı deniz safhasının ardından sona erdi

Kuru yük gemisi kontrol altına alındığı sırada düzensiz göçmenler tarafından yangın çıkarılması üzerine mürettebat ve göçmenler, sahil güvenlik botlarıyla tahliye edildi. Yangın, TCSG Dost tarafından söndürüldü.

Selamlama geçişi

Tatbikatın deniz safhasının ikinci bölümünde, Gazimağusa açıklarında ticari gemiyle akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin helikopter yardımıyla kurtarılmasına yönelik faaliyet icra edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikata katılan hava ve deniz araçları, sancak gemisi TCSG Yaşam'ın önünde selamlama geçişi yaptı.

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