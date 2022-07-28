Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 13:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil kiralayanları boş senetle dolandıran 8 kişiye gözaltı
[Fotograf: DHA]
Kayseri'de otomobil kiraladıkları müşterilere boş senet imzalatarak, 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir araç kiralama firmasının müşterilere boş senet imzalattıktan sonra otomobillerde arıza olduğunu bahane ederek, senetleri sonradan doldurduklarını belirledi.
Firma yetkililerinin, bu yöntemle şikayetçi olan 17 müşteriyi 1 milyon 48 bin 385 TL dolandırdığı tespit edildi. Bu kapsamda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 8 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kayseri Dolandırıcılık
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