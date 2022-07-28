Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te bir kamyonet baraja düştü: 3'ü çocuk 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Siirt'in Şirvan ilçesinde Çetin baraj gölüne düşen kamyonetteki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Musa S. idaresindeki kamyonet, ilçeye bağlı Yağcılar köyü Beyaz Köprü mevkisinde sürücüsünün yolun virajlı kısmında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten baraj gölüne düştü.
Kamyonette bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:36
- 14:37
- 14:36
- 14:33
- 14:33
Sıradaki Haber
Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz