Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otomobil, Abdullah Paşa Mahallesi 302. sokakta Harun Çetintaş'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Motosikletin otomobilin altında kaldığı kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Ünal Tuzsuzoğlu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetintaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: AA