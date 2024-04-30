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Türkiye
AA 30.04.2024 09:35

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Nazlı Baskın idaresindeki otomobil ile Ahmet Altunaya'nın kullandığı minibüs, Çorum-İskilip kara yolu Kızılırmak Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Eylül Baskın, Elif Baskın ve İsmail Başar yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Otomobil sürücüsü Nazlı ile kızı Eylül Baskın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Elif Baskın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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