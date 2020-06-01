Aksaray'ın Kaza Çerdiğin Mahallesi'nde yolun birleştiği kavşakta 2 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri, kontrolden çıkarak kavşak köşesinde bulunan bakkala doğru savruldu. Bu sırada bakkal önünde ürünleri yerleştiren dükkan sahibi Mustafa Candan, bir otomobilin kendisine doğru geldiğini fark etti.

Otomobil dükkana çarparak durabilirken, dükkan sahibi Candan elleriyle otomobilin kaputuna tutunarak kıl payı dükkan ve otomobil arasında kalmaktan kurtuldu. Kaza anı bakkal dükkanının güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Candan, “Malları dışarıya diziyordum. Ondan sonra bir patırtı geldi. Sonra baktım araba üstüme geliyor. Son anda fark ettim o şekilde kaçtım. Yani kıl payı kurtuldum orada. Dükkana giren araba hızlı olsaydı ölümle sonuçlanırdı bu kaza. Fazla bir zararımız yok Allah’a şükür. Birkaç stant kırıldı, kola dolaplarında biraz sıkıntı oldu. Servis gelip inceliyor. Başka bir sıkıntımız yok Allah’a şükür. Cana gelmesin” dedi.