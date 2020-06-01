Haber Giriş: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör örgütü PKK ve FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri terör örgütü mensuplarına geçit vermiyor.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda terör örgütleri PKK ve FETÖ şüphelisi 8 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenlerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise ateşinin yüksek çıkması nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler: terör operasyonu şırnak haberler şırnakSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 16:21
Son Haberler
- 17:31
- 17:33
- 17:21
- 17:18
- 17:06
Sıradaki Haber
Terörden temizlenen köylerine 27 yıl sonra döndüler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz