Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 20:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil evin bahçesine uçtu: 3 yaralı
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas kent merkezi Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi.
M.D. yönetimindeki otomobil Tapu Kavşağı'nda rampadan kayarak S.A. isimli şahsın bahçesine uçtu.
Kazada sürücü ve araçta bulunan E.Y. ile B.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarda hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Görgü şahitleri aynı yerde benzer şekilde kazalar meydana geldiğini ileri sürdü.
Etiketler: Trafik Kazası Sivas
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