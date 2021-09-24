Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü yaylasında koyun sürüsünü otlatan İsa Karasu ile Emrah Şenol'un mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Kar ve sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü Allahukeber Dağları'nda arama çalışması başlatan ekipler, zorlu coğrafyada çobanların bulunması için yoğun çaba sarf etti.

Çobanlara erzak ve battaniye verildi

İl Özel İdaresi ekiplerinin açtığı yolda çalışmalarını sürdüren AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, 2 çobanı donmak üzereyken buldu. UMKE ekiplerince sağlık kontrolleri yapılan Karasu ve Şenol'a AFAD ekipleri de battaniye verdi.

Ekipler, çobanları güvenli bölgeye çıkartarak erzak yardımında bulundu.

Kars Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Sabri Yükselen, gazetecilere, 112 Acil Servis hattına çobanların kar nedeniyle mahsur kaldığı bilgisinin ulaşması üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Sürüleriyle, Ardahan'dan Iğdır'a gitmekte olan çobanların Allahuekber Dağları'nda mahsur kaldığını belirten Yükselen, "Iğdır'a gitmekte olan göçerlerin Allahukeber Dağları'nda mahsur kaldığı ve kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerimizce yapılan çalışmalarda çobanları bulduk. Çobanları güvenli alanlara yerleştirdik. Hava şartları müsait olduğunda yollarına devam edecekler. Donmak üzereyken bulduk, elbiseleri ıslaktı yiyecekleri yok. Onların teminini sağlayacağız. Battaniye verdik bu gece sorun olmadan sabahlayacaklar." dedi.