Tunahan Alkan idaresindeki otomobil, gece saatlerinde Bartın-Karabük kara yolu Kırazlıköprü Barajı mevkiinde yaklaşık 100 metre uçuruma devrildi.

Sabah saatlerinde aracın kiralandığı şirketin takip sistemi üzerinden durumun fark edilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aracın baraj gölüne düştüğü bölgede Barış Altay ve Kadir Karadeli'nin cansız bedenine ulaştı.

Aranan 1 kişinin de cansız bedeni bulundu

Otomobilin altında sıkıştığı belirtilen Tunahan Alkan'ın cesedi ise Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenazeler, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.